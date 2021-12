La iniciativa presentada por el legislador de Perú Libre, Guillermo Bermejo, no logró conseguir el respaldo necesario para que la moción procediera. De esta manera, Alva continuará liderando la Mesa Directiva.

Luego de que la votación por la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no lograra el apoyo requerido para ser aceptada, diversos parlamentarios aplaudieron la decisión y felicitaron a su colega. Uno de los saludos que más llamó la atención fue del ex primer ministro, Guido Bellido, quien fue captado mostrando un gesto de alegría junto a Alva. Fueron 20 votos a favor, 83 en contra y 16 abstenciones los que se obtuvieron la mañana del jueves 16 de diciembre en el Pleno. El legislador por Perú Libre votó en abstención, lo cual contribuyó también a que no se lograra llegar a los 62 votos necesarios para proceder. El vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerón, también decidió abstenerse.