Dueño de la casa de Breña: El presidente tiene un piso y una oficina a su disposición

El señor Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Breña, contó que fue él quien le propuso al presidente Pedro Castillo usar el domicilio del pasaje Sarratea durante la campaña electoral y luego de esta. También reveló que el jefe de Estado tiene a su disposición un piso y una oficina dentro de la vivienda. “El presidente ha hecho una buena amistad con mi señora madre. Mi mamá cocina muy bien comida cajamarquina y es por eso que el presidente va a comer allí, a veces hace reuniones familiares”, dijo Sánchez. Y agregó: “El presidente tiene un piso allí en la casa de Breña y una oficina. Muchas veces su familia lo visita, sus amigos lo visitan. Y creo yo no quiere invitarlos a Palacio, porque su familia es grande, tiene muchos amigos. Entonces, él hace sus reuniones ahí en Breña. ¿Qué conversan? No lo sé. Es su privacidad, yo no puedo manifestar eso”. No obstante, indicó que por el momento están evitando hacer reuniones en la mencionada casa. Finalmente, Alejandro Sánchez reconoció su voz en reportaje que se emitirá este domingo e indicó que no hay nada que pueda comprometer al mandatario. Video: Latina