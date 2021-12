La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también pidió no alimentar “ese golpe de Estado”, en referencia a la vacancia que está siendo impulsada por un grupo de la oposición.

La vicepresidenta Dina Boluarte, quien también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se refirió a la vacancia presidencial que está siendo impulsada por un sector de la oposición, e hizo un llamado a “no alimentar ese golpe de Estado que viene, no de todos los congresistas, sino de algunos”. “Yo felicito a la presidenta del Congreso (María del Carmen Alva) que ha dicho que no avala el tema de la vacancia, y qué bueno, porque no queremos ver un segundo (Manuel) Merino”, agregó la titular del Midis durante la entrega de más de 138 toneladas de alimentos del programa Qali Warma al colectivo Canillitas, para la atención de 12.310 personas en condición vulnerable. Video: Canal N