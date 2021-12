La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, criticó al presidente de la República, Pedro Castillo, luego de que este mencionara que las reuniones que sostuvo en su domicilio eran de carácter privado. “El presidente personifica la nación y él no puede decirnos a todos los ciudadanos que él, como está en su casa, puede recibir a quien quiera”, dijo la parlamentaria. Asimismo, agregó que, si bien en la moción de vacancia presentada en el Congreso no se ha mencionado las reuniones del jefe de Estado, no responder sobre el tema podría ser perjudicial, ya que se tomaría como una provocación a sus adversarios. Video: RPP.