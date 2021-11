Avelino Guillén sobre moción de vacancia: “Esto es una estrategia que empezó el 28 de julio”

El ministro del Interior, Avelino Guillén, aseveró que la moción de vacancia contra Pedro Castillo es promovida por las bancadas que aún no procesan su derrota en las Elecciones Generales 2021. “Esto es una estrategia que empezó el 28 de julio, desde el preciso momento que juramentó Castillo. No aceptaron la derrota electoral, alegaron fraude, plantearon cientos de recursos de nulidad, todos desestimados por el sistema electoral. Y acto seguido, una vez que se inició el Gobierno, no pasó ni una semana y ya estaban hablando de vacancia”, declaró el exfiscal supremo. VIDEO: RPP