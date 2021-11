Vizcarra sobre Castillo: “Le falta liderazgo y no resuelve los problemas con la celeridad que se amerita”

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la coyuntura nacional y criticó el desempeño del actual jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones. “Las cosas están difíciles. El Perú está pasando por momentos de incertidumbre y de inestabilidad, principalmente, por decisiones que se toman de manera inadecuada por nuestro Gobierno presidido por el presidente Pedro Castillo”, expresó Vizcarra Cornejo durante un en vivo que realizó en sus redes sociales. “Vemos que le falta liderazgo y que no tiene un rumbo claro y definido, y cuando hay problemas no los resuelve con la celeridad que el caso amerita”, agregó. También cuestionó que el mandatario haya esperado tanto tiempo para aceptar la renuncia del ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía le encontró 20.000 dólares en efectivo en el baño de su oficina dentro de Palacio de Gobierno. Video: Facebook de Martín Vizcarra