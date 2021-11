La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, quien integra la bancada de Avanza País, ha anunciado que ya tiene las rúbricas requeridas para presentar la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. “Este es un proceso que se ha iniciado recién. Yo, en el Pleno, el día jueves, anuncié que ya tenía listo el documento de la moción de vacancia. En ese momento, todavía no se contaban con las firmas, pero ahora ya hemos sobrepasado y tenemos más de 26″, declaró la parlamentaria en diálogo con la prensa. Luego, se dirigió a Fuerza a Popular y Renovación Popular: “Quiero agradecer públicamente a las dos bancadas que se nos han sumado. Gracias por ese desprendimiento, porque en verdad no tiene que importar quién hizo la moción o quién la lanzó, o si no se coordinó”, dijo. Video: URPI-GLR