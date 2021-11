Sagasti sobre pedido de vacancia contra Castillo: “Me parece una aberración, no tiene ningún sentido”

El expresidente Francisco Sagasti cuestionó las intenciones desde el Congreso para vacar al actual mandatario, Pedro Castillo. Esto, tras la moción impulsada por la legisladora Patricia Chirinos de Avanza País el último jueves en el Pleno. Sagasti señaló que tratar un pedido de vacancia presidencial por una incapacidad de gestión es algo “absolutamente extremo”. “Yo creo que este pedido de vacancia (no debería darse) simplemente porque este señor (Pedro Castillo) es incapaz. Me parece una aberración, no tiene ningún sentido. Me parece que lo hay que hacer es respetar las normas legales, hacer que su periodo concluya”, declaró en RPP. Video: RPP