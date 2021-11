El ministro de Defensa, Walter Ayala, afirmó que podría renunciar al cargo en las próximas horas, ya que recibe mucha presión y críticas sobre su trabajo. Esto, luego de que el ex comandante del Ejército José Vizcarra señalara que el Gobierno lo presionó para ejecutar ascensos sin seguir la línea de sucesión. “Estoy evaluando mi renuncia, no es el único trabajo. Están politizando un tema, que lo están metiendo hasta al presidente. Lo que a mí me incomoda es que uno pone lo mejor de uno para trabajar, pero siempre la gente que está metida en política lo único que hace es ver lo malo, nada más. Yo estoy tres meses trabajando, de los cuales mes y medio me he dedicado a defenderme nada más”, declaró Ayala a la prensa.