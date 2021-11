El presidente de la República, Pedro Castillo, participó en el lanzamiento del registro único nacional de ollas comunes Mankachay Perú (Mi ollita Perú) en San Juan de Lurigancho. Durante su discurso, indicó que no está preocupado por sectores críticos a su Gobierno ni por aquellos grupos políticos que no aceptan los resultados de las Elecciones Generales 2021. “A mí no me preocupa la oposición. A mí no me preocupan aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por la voluntad de ustedes, por los sueños de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades”, expresó el jefe de Estado frente a sus simpatizantes. Por otro lado, el mandatario saludó la decisión del pleno del Congreso de otorgar el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez. Video: Canal N