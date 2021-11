Voto de confianza: Isabel Cortez tuvo altercado con María del Carmen Alva durante el debate

La congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortez, cuestionó que el debate del voto de confianza se haya dado varios días después de la fecha original para cuando estaba programado, que fue el 25 de octubre, día en el que falleció el parlamentario de Perú Libre, Fernando Herrera. “Es una gran pena que esto no se haya dado antes, allá fuera hay crisis colegas congresistas y necesitamos hacerle frente juntos porque el pueblo lo clama, porque es nuestra labor para trabajar con ellos, es una lástima que no se nos haya escuchado y que tanto la presidencia del Congreso, de la mesa directiva y otros congresistas hayan preferido irse de vacaciones en lugar de tratar este tema urgente, este pedido de investidura”, expresó. No obstante, la presidenta del congreso María del Carmen Alva le respondió, y dijo que el debate se programó para este jueves 4 de noviembre a pedido de la bancada de Perú Libre, debido al luto. “Si hoy día ha sido la fecha en la que estamos reanudando la presentación del gabinete y el debate fue por un pedido de la bancada de Perú Libre, porque falleció y están de duelo (por) nuestro colega Fernando Herrera, no ha habido ninguna intención de alargarlo por ningún motivo”, refirió. Video: Congreso TV.