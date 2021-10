Mávila Huertas afirma que renunció a Canal N “por problemas con la dirección”

Mávila Huertas, periodista que pertenecía a Canal N, en donde conducía el programa de entrevistas 2021, indicó que su renuncia se produjo por situaciones complicadas y discrepancias con la dirección general de la referida casa televisiva, que se han desarrollado durante la campaña electoral y que alcanzó el límite cuando la red social del medio de comunicación calificó de “protesta ciudadana” la violencia ejercida por el grupo La Resistencia contra el expresidente Francisco Sagasti. “Yo me he ido de canal 4 por los problemas directos que he tenido yo con la dirección en una sumatoria de cosas. Son una serie de hechos que comienzan con esto (la entrevista a un especialista en criptoanálisis) y que terminan el día lunes, cuando la cuenta de Twitter del canal cubre de una manera o le da un ángulo a lo ocurrido con Francisco Sagasti durante la presentación del libro”, refirió en entrevista para Sálvese quien pueda. Video: Sálvese quien pueda/YouTube