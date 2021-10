Vásquez pide diálogo: “Desde el sentido patriótico para hacer los cambios que demanda el país”

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, exhortó al Congreso de la República a trabajar junto al Ejecutivo por el bienestar de los peruanos y dejando de lado los “caminos que le hicieron mucho daño al país”. Esto ocurrió durante el discurso que brindó este lunes 25 de octubre en el hemiciclo del Parlamento, previo a solicitar el voto de confianza. “Les pido caminar hacia un horizonte de diálogo y arduo trabajo, desde el inexcusable amor y sentido patriótico para hacer los cambios que demanda el país. Pero, no olvidando que hay caminos por los que no debemos ir. Caminos que tienen las huellas de personas que no obraron bien y que hicieron mucho daño al país, tanto en el siglo pasado como en los últimos años. Ese camino no se puede volver a repetir”, expresó Vásquez Chuquilín. Video: Congreso