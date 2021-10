Yonhy Lescano revela que intentó darle consejos a María del Carmen Alva: “No han sido muy bienvenidos”

Yonhy Lescano, excandidato presidencial de Acción Popular, señaló que en el pasado intentó aconsejar a María del Carmen Alva, actual presidenta del Congreso, pero que sus sugerencias no fueron bienvenidas. Indicó que espera que ella no forme parte de un presunto plan de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. “Le he dado algunas sugerencias, consejos y opiniones, pero no han sido muy bienvenidos, de tal manera que ha habido un apartamiento. Es una experiencia muy parecida a la que tuve con el señor Merino, con quien no tuve ninguno tipo de relación cuando fue presidente del Congreso”, declaró Lescano en diálogo con Epicentro TV. Fuente: Epicentro TV