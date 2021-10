El parlamentario de Perú Libre admitió, sin embargo, que dentro de su bancada aún no se ha decidido si el voto será personal o en bloque.

El parlamentario de Perú Libre Álex Paredes afirmó que el Congreso de la República le debe dar el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez. “Se le tiene que dar la confianza”, manifestó. No obstante, señaló que su bancada todavía no ha decidido si votarán en bloque o si será una decisión particular de cada parlamentario. VIDEO: Canal N