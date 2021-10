Juan Cadillo León, extitular del Ministerio de Educación (Minedu), quien fue reemplazado por Carlos Gallardo Gómez, reveló que el presidente Pedro Castillo le comunicó su salida a través de un mensaje enviado por WhatsApp el último miércoles 6 de octubre, fecha en que el mandatario presentó cambios en el gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez. Según dijo, el ahora extitular del Minedu en el programa Punto Final “simplemente recibí un wasap donde me agradece por mi trabajo (…) Esto me ha sorprendido, no ha sido conversado. Yo entiendo que una vez hay este movimiento, el presidente tiene un conjunto de estrategias con la nueva premier y en medio de eso han decidido”. Video: Latina