La presidenta del Consejo de Ministros remarcó que una nueva constitución no forma parte de “una ideología comunista”, pero hay otros temas urgentes como la educación y la reactivación económica.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, explicó cuáles son las prioridades del Gobierno, luego de realizar una serie de cambios en los titulares de carteras del gabinete ministerial, y afirmó que llamar a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva carta magna no es una de las prioridades en este momento. Vásquez consideró que lo urgente es enfocarse en fortalecer la educación y el retorno a clases, el acceso a la alimentación, la estabilidad económica y la reactivación. Sin embargo, no descartó la posibilidad y aseveró que no forma parte de “una ideología comunista”. Video: TV Perú