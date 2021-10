Aníbal Torres: Montesinos me dijo que él y Abimael Guzmán tenían un plan para pacificar al país

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, informó que participó en una requisa en el penal Ancón I, en donde está recluido Vladimiro Montesinos. Señaló que el exasesor de Alberto Fujimori se encuentra “lúcido” y de “buen estado de salud”, y que, incluso, Montesinos le recriminó por su traslado y le contó una anécdota que involucraba a Abimael Guzmán, fallecido cabecilla terrorista de Sendero Luminoso. “(Vladimiro Montesinos) me dice: ‘Doctor, por qué me ha traído a encerrarme aquí, no tengo ninguna comunicación con mi familia, no tengo comunicación con mis abogados. Yo en la Base Naval, con Abimael, ya teníamos preparado el plan para pacificar totalmente el país, pero usted me ha traído aquí y el viejito se ha muerto de pena’”, relató Torres en diálogo con Exitosa. Video: Exitosa