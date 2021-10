El titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acusó a la prensa nacional de buscar alejarlo del presidente de la República, Pedro Castillo. No obstante, aseguró que “no sirve de nada lo que ellos hacen” porque “todos los días están juntos”. “El presidente manda y yo obedezco. El presidente me dice: ‘Anda allá, anda allá', y yo como un hombre que obedece estoy por aquí, por allá. No sirve de nada lo que ellos hacen. No sirve de nada lo que me insultan, lo que mienten. Ellos nunca entrarán al corazón de la gente”, dijo durante su participación en la Mesa de Desarrollo en Quillabamba, Cusco. VIDEO: La República