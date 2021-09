El congresista Jorge Luis Flores Ancachi de Acción Popular intentó sobornar al periodista de La República Liubomir Fernández Fernández tras darle S/ 100 luego de un apretón de manos. Esto, con la finalidad deque su colega de la bancada acciopopulista Carlos Zevallos ya no sea entrevistado por este medio ni su trabajador en su paso por Puno, sino él. Al darse cuenta de la escena, el hombre de prensa lo grabó con su celular y le increpó dicha actitud al legislador. “Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero. (…) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca”, enfatizó el comunicador de este medio. Video: GLR