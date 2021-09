Bellido negó posibles cambios de ministros: “En este momento el gabinete está sólido”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que no se va a realizar ningún cambio en el gabinete ministerial. En ese sentido, negó que haya diferencias entre los titulares de las carteras, a pesar de que días atrás protagonizó una polémica al desconocer lo dicho por el vicecanciller, Luis Enrique Chávez. “En este momento, el gabinete está sólido, todo el mundo trabajando, cada ministerio trabajando en lo que corresponde, no hay en este momento ninguna motivación o ningún interés de hacer cambios. Eso es lo concreto, no es como muchos dicen, que hay discrepancias o algo parecido, nada”, manifestó el primer ministro desde Iquitos, durante el GORE Ejecutivo. Fuente de video: TV Perú