David Pineki Moyano, hijo de María Elena Moyano, se pronunció sobre la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y deslizó que si dependiera de él, desparecería por completo el cadáver del terrorista. “A modo personal, yo lo haría. Si me pongo drástico, lógicamente no me puedo poner al nivel de ellos, pero está claro que yo desaparecería todo rastro de él (Abimael Guzmán). Yo desaparecería todo rastro de él y que no se supiera más que existió. Sería lo ideal, sobre todo para el país”, señaló en diálogo con Canal N. Fuente de video: Canal N