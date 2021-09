El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció sobre la participación del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el Gobierno de Pedro Castillo y le exhortó a que no interfiriera en las decisiones de Estado. “Él no puede interferir en las decisiones de este Gobierno, su ámbito de actuación es el partido. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es quien debe ejercer el poder por mandato de la Constitución y por mandato de la ley (...) No te metas, Vladimir, en los asuntos del Gobierno, métete en los asuntos de tu partido”, señaló en diálogo con Exitosa. Fuente de video. Exitosa