La congresista de Juntos por el Perú Isabel Cortez se preparaba para responder a los periodistas en los exteriores del Congreso; sin embargo, cuando observó a un reportero de Willax decidió retirarse. “Ah, él es de Willax, ¿no? No, no. A Willax no”, dijo la legisladora. En Twitter se pronunció para asevera que no concedería entrevistas al medio porque siguen con la “desinformación y fake news”. Por otro lado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) protestó por este hecho y otro sucedido en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde la prensa no pudo cubrir el Foro de Mujeres del Mercosur que iba a reconocer al primer ministro, Guido Bellido. VIDEO: Brian Matias Coronado/Twitter