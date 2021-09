El parlamentario Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, criticó que el titular de Trabajo, Iber Maraví, cuestionado por sus presuntos vínculos con el terrorismo, continúe en el gabinete ministerial. “Yo considero que la permanencia del ministro es algo insostenible. Creo que él debe dar un paso al costado. De no ser así, el Congreso tendrá que interpelarlo”, declaró el legislador a RPP. “Los ministros de Estado no solo deben tener una hoja de vida limpia, sino también deben ser idóneos para el cargo. Es decir, tienen que conocer el sector para que la población reciba la atención o el servicio que merece”, agregó. Asimismo, indicó que en el Perú “hay profesionales altanamente capacitados y calificados para el puesto” y que se debe elegir entre ellos sin tener en cuenta cuestiones políticas o ideológicas. “Entonces, no sé por qué la permanencia del ministro de Trabajo”, culminó. Video: RPP