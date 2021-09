Maraví asegura que no va a renunciar a su cargo: “Voy a demostrar que no tengo ningún caso penal abierto”

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, aseveró que no va a renunciar a su cargo, pese a los cuestionamientos que tiene por presuntamente estar vinculado a organizaciones terroristas en base a atestados policiales de la década de los 80. “Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación es obvio que no voy a renunciar. Ahora que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto y debo de aclarar que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) eso no provoca ninguna confrontación”, señaló para la prensa. Seguidamente agregó: “Voy a demostrar que no tengo ningún caso penal abierto y no tengo tampoco ninguna condena”. Fuente de video: TV Perú