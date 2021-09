Edgar Tello: “Se pide a los que no han ganado las elecciones que dejen trabajar”

El congresista de la bancada de Perú Libre Edgar Tello indicó que es necesario que la oposición en el Congreso deje trabajar al Ejecutivo, en referencia a las críticas que se vienen dando a los ministros de Estado, entre ellos a Iber Maraví, quien es cuestionado por sus presuntos vínculos con el terrorismo. “Lo que se pide ahora es que, los que no han ganado las elecciones, si piensan en el Perú, en la gobernabilidad y en la democracia, que dejen trabajar y evalúen sobre el desempeño del trabajo que van a realizar, no sobre otros aspectos que no vienen al caso”, expresó Tello en diálogo con Exitosa. Aseguró, asimismo, que no hay ningún desorden en el Gobierno y que quien “toma la decisión final es el profesor Pedro Castillo y (él) ve con qué equipo va a garantizar cumplir los compromisos que ha anunciado en la campaña y que ha manifestado el 28 de julio”. Video: Exitosa