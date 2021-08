El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, aseguró que él no ha presentado ninguna renuncia, pero sí ha puesto su cargo a disposición. “Mi persona no ha renunciado; lo que he hecho es poner mi cargo a disposición ante el presidente de la República (Pedro Castillo), quien como jefe de Estado tendrá que evaluar y decidir lo que él crea pertinente”, expresó Maraví en diálogo con los medios. El ministro está siendo cuestionado luego de que la prensa difundiera el último fin de semana nuevos atestados policiales en los que se vincula al funcionario con atentados terroristas. Por esta razón, congresistas como los de la bancada de Renovación Popular o la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, han exigido la salida de Maraví. Video: Panamericana