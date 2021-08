Lapsus de Nano Guerra: “Fuerza Popular no viene a hablar de moral cuando no se tiene”

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Nano Guerra García, tuvo un lapsus durante su participación en el hemiciclo cuando se debatía el otorgamiento del voto de confianza al gabinete del primer ministro, Guido Bellido. El legislador expresó: “Fuerza Popular no viene a ofender, Fuerza Popular no viene a hablar de moral cuando no se tiene”. Video: Canal N.