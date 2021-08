Guido Bellido inicia su discurso en quechua y congresistas piden que lo traduzca

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, comenzó su discurso ante el Congreso en quechua para solicitar el voto de confianza al gabinete ministerial. Durante su presentación, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, le pidió que su discurso en quechua no dure mucho y que hable en castellano porque los parlamentarios no le entendían. “Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir”, dijo. Tras el incidente, Bellido comenzó a hablar en español y expresó: “Esto es una muestra de que aún todavía nuestro país no ha entendido de que hay pueblos profundos”. VIDEO: Congreso