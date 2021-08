El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no descartó la salida del ministro de Trabajo, Iber Maraví, luego de que se conociera que el nombre del funcionario aparece en un atestado policial vinculándolo a actos terroristas en los años 80. “Cada uno de estos temas se va a evaluar, pero no tomaremos ninguna decisión desesperada sin contrastar la información. Conversaremos con el ministro de Trabajo y conjuntamente con el presidente tomaremos decisiones por el bien del país (...) Es importante escuchar primero, no vaya a ser que, sin tener la información exacta, nosotros estemos anunciando hechos que no se van a dar”, indicó para la prensa. VIDEO: La República