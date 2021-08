Yonhy Lescano, excandidato presidencial de Acción Popular, señaló que está de acuerdo con las propuestas que hicieron en el Acuerdo Nacional sobre la eliminación del pedido de confianza del Consejo de Ministros al Congreso y la figura de vacancia presidencial para reemplazarla por el juicio político. “A mí me parece bien (la eliminación) porque son dos elementos que están causando mucho enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Esas propuestas me parece que son razonables (...) La cuestión de confianza no tiene sentido porque el Gobierno es quien elige su gabinete y quien propone las políticas de Estado, su plan de gobierno. ¿Quién lo propone? El presidente. ¿Por quién ha sido elegido el presidente? Por el pueblo”, manifestó. Fuente de video: La República