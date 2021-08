En Sin guion, Rosa María Palacios señaló que el presidente Pedro Castillo tiene hasta el 26 de agosto para plantear una reconformación del Consejo de Ministros encabezado por Guido Bellido, y que si no se consigue la confianza del Congreso, correría el peligro de ser vacado. “El presidente tiene una semana para sacar a Bellido y recomponer a su gabinete. Tiene que salir el ministro del Interior, el de Defensa, tiene que conseguir un canciller con presencia internacional y, tal vez, otros cambios adicionales. Si no hay cambios, la suerte de Bellido está echada y si la suerte de Bellido está echada, la suerte de Castillo está echada. Este Congreso no se va a dejar disolver. Si Bellido no pasa el examen el jueves, viene la vacancia del presidente”, acotó. Video: La República