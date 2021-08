Tudela sobre cuestión de confianza: Está afectando drásticamente el sistema democrático

La congresista Adriana Trudela (Avanza País), quien también es miembro de la Comisión de Constitución, informó que una de las tareas prioritarias de su grupo de trabajo contribuirá a la limitación de los alcances de la cuestión de confianza. “Creo que el precedente Del Solar-Vizcarra ha sido nefasto para el equilibrio de poderes y la separación de poderes. Está afectando drásticamente la permanencia del sistema democrático”, opinó. Sobre ello, señaló que se deberían precisar las materias en las que no se puede emplear el mecanismo, ya que hay labores que deberían competerle exclusivamente al Legislativo. “No se puede hacer cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales ni respecto a la convocatoria de una asamblea constituyente, porque si nosotros permitimos que eso suceda, en el fondo, le estamos entregando el poder absoluto e ilimitado al Poder Ejecutivo y mejor no tengamos Congreso, ¿no?”, cuestionó. VIDEO: Canal N