Seguridad de Pedro Castillo empuja a reportera que quería entrevistarlo

Agentes de seguridad del presidente de la República, Pedro Castillo, empujaron y alejaron agresivamente a una reportera de TV Perú que se acercó al jefe de Estado para entrevistarlo mientras caminaba por las calles del centro de Lima. La periodista insistió en acercarse al mandatario, pero finalmente un Policía la retuvo y no le permitió pasar. Pese a que Castillo Terrones vio toda la escena, no reaccionó frente al maltrato que sufrió la reportera. Posteriormente, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que ofrecieron disculpas por lo sucedido y señalaron que algo así no iba a volver a suceder. Fuente de video: Canal N