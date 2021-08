Hildebrandt señaló que la Marina de Guerra sí cometió “actos de terrorismo” en el Perú. Ello, tras la difusión de declaraciones del excanciller Héctor Béjar, quien aseguró que la entidad naval dio inicio a la época del conflicto armado interno en el país. “La Marina tiene, en cuanto a su servicio de inteligencia, vínculos muy profundos con los servicios de inteligencia norteamericanos. Eso lo sabe todo el mundo. Y la Marina estuvo metida en actos de terrorismo, así que tampoco me vengan con el cuento de ‘soy la virgen del sol y a mí no me tocan’”, dijo en el podcast del semanario Hildebrandt en sus trece. Video: Hildebrandt en sus trece