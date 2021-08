Echaíz sobre Carrasco: “Incurre en una falta muy grave, cuya sanción es la destitución”

La legisladora de Alianza para el Progreso (APP), Gladys Echaíz se pronunció sobre la situación del ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, quien asumió la cartera cuando todavía figuraba como fiscal. “Un fiscal que participa en política incurre en una falta muy grave, cuya sanción es la destitución. El hecho de renunciar no borra la falta, más aún si esta no ha sido aceptada y continúa en este momento con una dualidad”, afirmó. La exfiscal de la Nación indicó que Carrasco debería evaluar su situación, ya que la corrupción “no es solo cobrar”, sino también tiene que ver con actos irregulares como los que se estarían dando. “¿Cuál es el mensaje a la comunidad? ¿Cuál es la validez de los actos en los que está participando este señor ministro? ¿Acaso no son nulos? ¿Acaso no está poniendo en una situación difícil al propio Gobierno?”, cuestionó. VIDEO: Canal N