La legisladora morada les dijo a sus colegas que, si consideran que el proceso por el que fueron elegidos no fue limpio, entonces que no asistan al Congreso.

Durante la sesión plenaria, la congresista de la bancada de Somos Perú-Partido Morado, Susel Paredes, envió un mensaje a los legisladores que piden investigar el proceso electoral y les dijo que aprender a perder. “Hay que saber perder. Yo soy hincha de Unión Huaral y hemos perdido miles de partidos. Y no por eso voy a decir que está mal la Federación. A veces se gana, a veces se pierde”, expresó la parlamentaria. “Además, las instituciones han hecho su trabajo. Los observadores internacionales han dicho que el proceso electoral fue limpio. Por eso estamos aquí. Si consideras que el proceso por el que has sido elegido no ha sido limpio, no vengas, pues. ¿Con qué cara vienes acá a decir que te ha elegido un proceso electoral ilegítimo e ilegal? ¿Con qué cara? O sea, ¿para estar aquí sí vale? Para perder, ¿no vale?”, concluyó. Video: Congreso/Bancada Morada