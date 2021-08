Paredes sobre posible intento de vacancia: “Afirmaciones de ese tipo no ayudan y son inviables”

Alex Paredes, congresista de Perú Libre, se pronunció sobre los posibles pedidos de vacancia al presidente de la República, Pedro Castillo, por la reciente designación de su gabinete ministerial, el cual ha sido muy cuestionado. Paredes señaló que una destitución de Castillo Terrones no es viable, en referencia a lo dicho por Adriana Tudela, parlamentaria de Avanza País, quien mencionó que esta medida sí es una posibilidad. “Generar afirmaciones de ese tipo no ayuda, no construye, no es lo mejor y son inviables, no va a tener sintonía. Yo creo que hay que pensar lo que uno va a decir, sobre todo si tiene que ver con la tranquilidad del país”, indicó para Exitosa. Fuente de video: Exitosa.