Martín Vizcarra: “No seré parte ni directa ni indirectamente del gobierno de Pedro Castillo”

El expresidente Martín Vizcarra aseguró que no será parte de la gestión del presidente electo e indicó que lo que más le conviene en estos momentos es “mantener una prudente etapa de silencio”. “Yo no seré parte ni directa ni indirectamente del Gobierno de Pedro Castillo. Me mantendré absolutamente al margen. Yo estaré mirando y aportando como todo ciudadano con mi trabajo diario permanente para que el país mejore, pero no como parte del nuevo Gobierno”, expresó en una transmisión de sus redes sociales. VIDEO: Facebook/Martín Vizcarra.