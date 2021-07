Castiglioni sobre apelaciones que perjudicarán transición: “Podrá afectar, la culpa no es nuestra”

La defensa legal del partido Fuerza Popular, el cual lidera la candidata presidencial Keiko Fujimori, manifestó que impugnarán las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo cual retrasará el proceso de transferencia de mando y perjudicará a la conformación del nuevo gobierno. “Podrá afectar (al cambio de mando). La culpa no es nuestra, la culpa es de quienes nos negaron la información de no llevar al Reniec, de no presentarnos el acta. En consecuencia, la culpa y la demora no es de nosotros, la culpa es del sistema electoral”, declaró Julio César Castiglioni en entrevista con RPP. Según el conteo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ganador de las Elecciones Generales 2021 es Pedro Castillo, de Perú Libre, al tener más de 40.000 votos que superan a los conseguidos por su contrincante del partido naranja. Video: RPP