Durante el foro “Iberoamérica: democracia y libertad en tiempos recios”, realizado en Madrid, el escritor Mario Vargas Llosa, hoy aliado de Keiko Fujimori, señaló que “claramente el Gobierno (de Francisco Sagasti) ha tomado partido en estas elecciones por el candidato aparentemente humilde, de los sectores más desfavorecidos del país”, en referencia a Pedro Castillo. No obstante, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha rechazado estas expresiones del nobel de Literatura. “Todas las opiniones son respetables. Sin embargo, me parece que él está un poco desinformado. Como le consta a toda la población y a ustedes, los medios de comunicación, el Gobierno de transición y emergencia se ha mantenido absolutamente neutral, respetuoso del principio de neutralidad durante el contexto electoral. No hemos tenido contacto con ninguno de los candidatos”, dijo la primera ministra durante el inicio de la Vacunatón. VIDEO: La República