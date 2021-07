Tras informar que se vacunó con una dosis de Pfizer, el expresidente Martín Vizcarra señaló que esa fue “la primera vez” que fue inmunizado a pesar de que en octubre del 2020 fue inoculado con fármacos del ensayo clínico de Sinopharm. “Es la primera vez que me estoy vacunando, lo del año pasado fue un ensayo de la etapa clínica fase 3. Eso no fue vacuna, eso debe quedar absolutamente claro. Tan es así que a los 12.000 voluntarios que les aplicaron el mismo compuesto que me aplicaron a mí, a todos ellos también los están vacunando”, dijo durante una transmisión en vivo en su red social. En otro momento, sostuvo que su accionar es legal debido a que se encontraba en el padrón y dentro del grupo de edad, según el proceso. “Me corresponde como ciudadano sin ningún privilegio, exactamente igual, y lo que no entiendo es la reacción del Gobierno a través del ministro de Salud, diciendo que eso fue un error. No se deje poner contra la pared por algún político o medio de comunicación adverso al Gobierno y a mi persona. Piense bien las decisiones antes de tomarlas con la cabeza caliente”, cuestionó a Óscar Ugarte. VIDEO: Facebook / Martín Vizcarra