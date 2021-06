La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que espera que los miembros de la Comisión encargada de elegir a los nuevo magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no hagan su trabajo de manera apresurada. “El Congreso de la República tiene entre sus facultades elegir a miembros del TC. Nosotros ya lo dijimos hace algunas semanas, creemos que en esta etapa final hay que tomar las cosas con calma. Ojalá que se prosiga con todos los pasos que debe seguir esta elección (...) en lo personal, porque esto no es objeto de evaluación del Poder Ejecutivo, pienso que estas cosas no se deben hacer de manera apresurada ”, sostuvo a la prensa durante la supervisión de una planta de oxígeno medicinal destinada para atender a pacientes COVID-19 en La Libertad. Fuente de video: TV Perú