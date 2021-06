Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, anunció que recibirá los primeros resultados de las votaciones en su casa en Cajamarca y no irá a Lima porque sus padres se encuentran delicados de salud. Tras la salida de su local de votación en Tacabamba, Cajamarca, Castillo se dirigió a la prensa y afirmó que no acudirá a la capital para conocer el primer flash electoral. “He tomado una decisión. No voy a estar en Lima por la situación de salud de mis padres. Acabo de tener contacto con mi familia, mi comunidad y me preocupa la salud de mis padres en estos momentos. Voy a ver de qué manera hago que mis padres se sientan más tranquilos porque primero es la salud y vida de mi familia”, manifestó. Fuente de video: América TV