El exmandatario uruguayo también le aconsejó al candidato de Perú Libre que no caiga en el autoritarismo y que, cuando se equivoque, tenga la honradez de reconocerlo.

José Mujica, expresidente de Uruguay, se puso un sombrero shilico, muy parecido al chotano, durante el Encuentro de maestros que tuvo con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo. Además, levantó un lápiz, el logo del partido con el que postula el profesor cajamarquino. “Salud por ello”, exclamó el maestro de escuela. Pepe Mujica respondió: “Me felicito de haber conocido y de saber que en mi patria grande queda gente que la defienda. Y me doy cuenta de que estás lleno de esperanza y eso es hermoso, es el mejor tiempo de tu vida. Y vas tener dolores de cabeza, noches de soledad, (...) pero no caigas en el autoritarismo, apuesta al corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: ‘Me equivoqué. Sencillamente, hubiera querido otra cosa’. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes”. VIDEO: Facebook de Perú Libre/Pedro Castillo