A días de la segunda vuelta electoral de este domingo 6 de junio, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se reunió con el exmandatario de Uruguay José Mujica en el denominado Encuentro de maestros. Allí el expresidente uruguayo le recomendó al profesor cajamarquino no caer en el autoritarismo y que siempre reconozca sus errores. “No caigas en el autoritarismo, apuesta por el corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: ‘Me equivoqué. sencillamente, hubiera querido otra cosa’. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienes los recursos, dile la verdad, háblale la verdad. Ponle el corazón”, le aconsejó ‘Pepe’ Mujica al maestro de escuela. Video: Facebook de Pedro Castillo Presidente 2021

falta verificar tipo de contenido de este iframe.