La primera ministra enfatizó que durante el estado de emergencia no se debería convocar a estos eventos a fin de evitar aglomeraciones.

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que se va a cerrar el acceso a la Plaza San Martín para que no se realicen actividades de cara a las elecciones de segunda vuelta. “De acuerdo a la información que hemos recibido del Ministerio del Interior, no estará disponible para ningún tipo de movilización ni acto político. Estamos en estado de emergencia, no debería convocarse a ninguna aglomeración porque pone en riesgo la vida de las personas”, señaló durante la conferencia de prensa de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) este miércoles. VIDEO: TV Perú