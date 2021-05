Salas Arenas: Deploro la violencia, las ideas se exponen y se debaten

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, se pronunció sobre los actos de violencia que ha habido por parte de simpatizantes de Fuerza Popular y Perú Libre y, en ese sentido, exclamó que deplora cualquier forma de violencia a puertas del debate presidencial de este domingo 30 de mayo. Salas enfatizó, además, que la ideas y propuestas tienen que mostrarse y mencionarse a la población y no utilizar la fuerza para hacerlo. “ Deploro cualquier forma de violencia. Creo que la ideas se exponen y se debaten y que no es la fuerza, la amenaza, la estigmatización o la exacerbación de las pasiones la que conducirá a un resultado positivo, más bien puede generar una escalada de violencia que no se quiere”, señaló en diálogo con RPP. Fuente de video: RPP.

