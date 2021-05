El presidente del JNE enfatizó que la fuerza y las amenazas no conducen a un resultado positivo en el contexto de segunda vuelta electoral.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, se pronunció sobre los actos de violencia que ha habido por parte de simpatizantes de Fuerza Popular y Perú Libre y, en ese sentido, exclamó que deplora cualquier forma de violencia a puertas del debate presidencial de este domingo 30 de mayo. Salas enfatizó, además, que la ideas y propuestas tienen que mostrarse y mencionarse a la población y no utilizar la fuerza para hacerlo. “ Deploro cualquier forma de violencia. Creo que la ideas se exponen y se debaten y que no es la fuerza, la amenaza, la estigmatización o la exacerbación de las pasiones la que conducirá a un resultado positivo, más bien puede generar una escalada de violencia que no se quiere”, señaló en diálogo con RPP. Fuente de video: RPP.